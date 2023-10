Juwelen-Diebstahl im Zug: 3 Frauen in Venedig in Haft

Der Diebstahl ereignete sich an Bord eines Hochgeschwindigkeitszugs, der von Venedig in Richtung Mailand abgefahren war, berichtete die Polizei laut Medienangaben.Die Touristin hatte erst bei der Ankunft in Mailand gemerkt, dass ihr Koffer verschwunden war. Sie meldete den Diebstahl der Polizei. Dank Bildern aus Videoüberwachungsanlagen konnten die 3 Frauen identifiziert und festgenommen werden.Diebstähle zum Schaden von Touristen sind keine Seltenheit in Italien. Die italienische Polizei hat einen Kriminellen angezeigt, der Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von 100.000 Euro aus einem Zimmer eines Luxushotels in Portofino gestohlen hatte. Der Mann, der als Tourist das Hotel betreten hatte, konnte in einem von einem Komplizen gesteuerten Auto entkommen. Beide Männer wurden in Turin aufgespürt und angezeigt.Der Vorfall ereignete sich bereits im August, aber erst jetzt ist es den Carabinieri gelungen, die beiden Diebe nach langwierigen Ermittlungen dank Videoaufzeichnungen des Hotels zu fassen und sie wegen schweren Diebstahls anzuzeigen.Ins Visier der Kriminellen waren wohlhabende süditalienische Anwälte geraten. Sie wurden von den beiden genau beobachtet und dann zum Hotel verfolgt, wo sie bestohlen wurden.