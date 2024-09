Krankmeldungen: Klischees und Überraschungen

Schert man alle Arbeitnehmer im Stiefelstaat über einen Kamm, so sind sie aus Krankheitsgründen 8,5 Tage im Jahr 2023 der Arbeit ferngeblieben.Gemessen an diesem Durchschnitt fielen die Zahlen der Region Trentino- Südtirol mit exakt 8 Krankheitstagen erfreulich aus. Damit liegt die Region Trentino- Südtirol in dieser Auflistung hinter dem Veneto (7,8 Tage), der Emilia Romagna (7,8 Tage) und der Region Lazio (7,9 Tage) an 4. Stelle. Zum Vergleich: In Kalabrien werden durchschnittlich 15,3 Krankheitstage gezählt, in der Basilikata sind es deren 10,2.Allemal positiv fällt dabei auch die Entwicklung der vergangenen Jahre ins Auge, denn schließlich kann hierzulande bei der Betrachtung der Jahre 2017 bis 2023 ein Rückgang der Krankheitstage von 1,6 Tagen bzw. 17 Prozent verzeichnet werden. Zudem fällt der signifikante Unterschied von gemeldeten Krankheitstagen zwischen öffentlichem (8,6 Tage) und privatem Sektor (7,8 Tage) ins Auge.Gerade dieser Trend, dass es im öffentlichen Bereich mehr Krankheitsmeldungen gebe, lasse sich italienweit auch in den ersten beiden Trimestern des Jahres 2024 beobachten, unterstreichen die Autoren der Studie in einer Aussendung. Diese haben die Anzahl der Kündigungen wegen vorgetäuschten Krankmeldungen („Absentismus“) aufgelistet: Im Jahr 2022 wurden im gesamten Staatsgebiet gerade mal 310 öffentlich Bedienstete aus diesem Grund entlassen.