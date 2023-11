Lawinenreport: Ab heute wieder täglich

Risikoprävention durch umfassende Information

Lawinenreport gibt es um 17 Uhr für den nächsten Tag

Ab dem heutigen Freitag erstellen die Experten der Lawinenwarndienste in Südtirol und Tirol nun wieder täglich um 17 Uhr die Prognosen für den darauffolgenden Tag; der Lawinenwarndienst des Trentino beginnt mit der Veröffentlichung am 1. Dezember.Der Trend zum Skitourengehen und Variantenfahren im freien Gelände halte weiter an und ziehe zahlreiche Sport- und Naturbegeisterte in die Berge, erklärt Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler: „Im Sinne der Risikoprävention appelliere ich an alle Skifahrer, ihre Tour sorgfältig zu planen, unabhängig von ihrer Erfahrung.“„Unser Lawinenreport hat sich in den Wintermonaten als wichtige und verlässliche Informationsquelle sowohl für Wintersportler als auch im Hinblick auf zivilschutzrelevante Aspekte bewährt“, unterstreicht die Direktorin des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung Michela Munari. Im vergangenen Winter wurde der Euregio-Lawinenreport knapp 2 Millionen Mal angeklickt.Mit dem Start des täglichen Lawinenreports Lawinenreports werden täglich um 17 Uhr Prognosen für den darauffolgenden Tag von den Experten zur Verfügung gestellt. Der erste Bericht wird damit heute mit den Prognosen für morgen (25. November) online gestellt. Der Lawinenreport bietet einen umfassenden Überblick über die aktuelle Lawinensituation in Südtirol, dem Trentino und in Tirol.Seit dem Wintereinbruch am 31. Oktober haben die Mitarbeiter des Lawinenwarndienstes im Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung Blog-Einträge verfasst, diese Blogs werden regelmäßig veröffentlicht, um spezielle Situationen näher zu beschreiben und zu analysieren. Der aktuellste Blog mit dem Titel „Bist du bereit für den Winter?“ enthält auch eine Checkliste mit Hinweisen für die Vorbereitung einer Tourenplanung.