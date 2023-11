Lawinenunglück im Iran fordert mindestens 5 Menschenleben

Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Samstag sind die Leichen von 5 der insgesamt 9 Bergsteiger bereits von den Rettungskräften geborgen worden.Das Unglück ereignete sich demnach am Freitag in den Höhen von San Baran der Zāgros-Gebirge in der Provinz Lorestan, die Bergsteiger auch als Irans Alpen bezeichnen. Laut IRNA wurden 4 weitere Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Andere Medien berichteten von 8 Toten und einem Überlebenden. Diese Informationen wurden bis Samstagvormittag nicht bestätigt.