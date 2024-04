Chico Forti soll nach 24 Jahren Gefängnis in den USA nach Italien zurückkehren

Der Trentiner Unternehmer Chico Forti kann nach Italien zurück, nachdem er 24 Jahre wegen Mordes in einem Gefängnis in den USA eingesessen hatte. Der italienische Justizminister, Carlo Nordio, verkündete, dass seine Büros daran arbeiten würden, alle erforderlichen technischen Schritte zu unternehmen, um Fortis Rückkehr so schnell wie möglich zu ermöglichen.