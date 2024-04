Leipzig: Aus Zoo gestohlener Affe auf Baum entdeckt

Er habe auf einem Baum in der N√§he eines Mehrfamilienhauses gesessen, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Ein Jogger alarmierte demnach die Polizei. Daraufhin r√ľckte ein Team des Zoos aus, um das Tier zur√ľckzubringen, das in der Zwischenzeit in ein Wohnhaus gelaufen war.Einer ersten Pr√ľfung nach gehe es dem Affenweibchen gut, erkl√§rte Zoodirektor J√∂rg Junhold. ‚ÄěEs sind keine √§u√üeren Verletzungen zu sehen, aber sie macht einen geschw√§chten Eindruck.‚ÄúDie Polizei vermutet, dass der Affe nach dem Diebstahl wegen der √∂ffentlichen Berichterstattung wieder ausgesetzt wurde. Sie teilte mit, dass weiter wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt werde. Das Tier war in der Nacht auf Sonntag verschwunden.