Lkw-Unfall auf der Autobahn – Mann schwer verletzt

Sofort waren die Einsatzkräfte vor Ort. - Foto: © FFW Brixen

Das Führerhaus wurde stark beschädigt. - Foto: © FFW Brixen

Die Einsatzkräfte versorgten den Verletzten. - Foto: © FFW Brixen

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Ein Lkw fuhr auf der Nordspur am Stauende auf der Höhe von Brixen kurz nach der Autobahneinfahrt Brixen-Süd (Höhe Ziggler) auf einen Lkw vor ihm auf. Dabei wurde der Fahrer ausländischer Herkunft in der Fahrerkabine eingeklemmt.An den Unfallort eilten die Feuerwehren Brixen und Vahrn sowie das Weiße Kreuz Brixen und der Notarzt mit Rettungspfleger des Krankenhauses Brixen. Die Feuerwehrmänner schnitten den Verletzten mit schwerem Rettungsgerät aus der Kabine und übergaben ihn zur medizinischen Versorgung dem Notarzt. Anschließend wurde der Mann in das Krankenhaus Brixen gefahren.Die Feuerwehren räumten die Unfallstelle. Auch die Autobahnpolizei und die Autobahnmeister waren vor Ort. Im Zuge des Einsatzes war die Nordspur der Autobahn für rund eine Stunde komplett gesperrt.