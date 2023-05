Mailand: Schüler geht mit Messer auf Lehrerin los

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge griff der Schüler die Lehrerin von hinten an, während sie durch die Tischreihen ging; dann bedrohte er seine Mitschüler mit einer Spielzeugpistole. Er leistete keinen Widerstand bei seiner Festnahme.Der Schüler wurde in die Neuropsychiatrie für Jugendliche im San-Paolo-Krankenhaus von Mailand eingeliefert und Untersuchungen unterzogen.Schulleiter Michele Raffaeli berichtete, dass der Angreifer ein problematischer Schüler ist. Heute wäre ein Gespräch mit dem Schüler und seinen Eltern über seine Lernschwierigkeiten geplant gewesen.Italiens Bildungsminister Giuseppe Valditara nannte den Vorfall „besonders beunruhigend“. „Seit der Pandemie häufen sich die Fälle von Gewalt in den Schulen, weil zwischenmenschliche Beziehungen, die für schulische Entwicklung von grundlegender Bedeutung sind, unterbrochen wurden“, sagte er.