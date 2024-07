Bozen: Mann verliert bei „Gratta e Vinci“ und beißt Trafikbetreiber

In den Arm gebissen und ins Gesicht geschlagen

Vorbestrafter Täter angezeigt und ausgewiesen

Zu dem unüblichen Vorfall kam es, nachdem der sichtlich angetrunkene Mann in einer Bozner Trafik in der Cesare-Battisti-Straße rund 300 Euro mit Rubbellosen verspielt hatte. Mutmaßlich erzürnt von seiner Niederlage, ließ der 51-Jährige seine Wut an dem Trafikbetreiber aus und warf die Nieten gegen den Inhaber.Dieser bat den aggressiven Mann deshalb, seinen Laden zu verlassen, woraufhin er dem Ladenbetreiber offenbar ins Gesicht schlug und in den Arm biss. Dann soll der mutmaßliche Übeltäter die Flucht ergriffen haben, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht.Dank der genauen Täterbeschreibung und der Aufnahmen von Überwachungskameras ist es den Polizeibeamten schließlich gelungen, den mutmaßlichen Übeltäter ausfindig zu machen und zu identifizieren: Bei dem Mann handelt es sich um einen 51-Jährigen aus Pakistan.Gegen den vorbestraften Mann war bereits in der Vergangenheit ein Verbot verhängt worden, nach Bozen zurückzukehren. Er wurde angezeigt, Quästor Paolo Sartori hat außerdem ein Ausweisungsdekret gegen ihn verhängt.