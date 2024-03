Meran: 123 Personen kontrolliert – Mehrere Ausweisungen und Verwarnungen

2 Ausweisungsdekrete

2 Aufenthaltsverbote

6 mündliche Verwarnungen

Im Zuge der Kontrollen am gestrigen Mittwoch in Meran habe die Carabinieri Bozen in Zusammenarbeit mit der Polizei und Stadtpolizei Meran insgesamt 123 Personen kontrolliert, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri Bozen. Die Beamten konzentrierten sich hierbei auf das Bahnhofsareal und den umliegenden Park, das Stadtzentrum, den Sand- und Thermenplatz, sowie auf das Stadtviertel Sinich.Dabei wurden 2 Ausweisungsdekrete an 2 Personen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung verhängt. Die beiden ausländischen Staatsbürger hätten nun 7 Tage Zeit, um Italien zu verlassen, ansonsten drohen ihnen strafrechtliche Konsequenzen oder die Zwangsabschiebung.Außerdem wurden 2 Aufenthaltsverbote gegen 2 italienische Staatsbürger verhängt, weil die beiden vorbestraften Männer in anderen Regionen Italiens ansässig sind und keinen Grund für ihren Aufenthalt in Südtirol vorzuweisen hatten.Des weiteren wurden 6 mündliche Verwarnungen gegen mehrere Mehrfachtäter erlassen: Bei den Personen gebe es Grund zu Annahme, dass sie ihr Geld auf illegale Art und Weise verdienen würden.