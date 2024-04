Meran: Ins Gesicht geschlagen und mit dem Tod bedroht

Mit dem Tod bedroht

Am Mittwochnachmittag wurde die Stadtpolizei Meran von einigen Passanten in die Meraner Matteottistraße gerufen: 3 junge Männer aus Marokko sollen dort in eine gewaltsame Auseinadersetzung verwickelt gewesen sein. Die Stadtpolizei musste die Carabinieri Meran zur Unterstützung herbeirufen.2 der Männer waren den Behörden bereits bekannt. Sie sollen dem dritten mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen und ihn sogar mit dem Tod bedroht haben. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.Die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden wegen Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Auch die Quästur wurde eingeschaltet, um zu prüfen, ob sich die Männer rechtmäßig hier aufhalten.