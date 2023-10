Migrantenboot kentert vor Sizilien: Mindestens 5 Tote

Foto: © ANSA / MAX FIRRERI

Italienischen Medienberichten zufolge kippte das alte und seeuntaugliche Fischerboot aus noch ungeklärter Ursache einige Meter vor der Küste von Marinella di Selinunte um und riss die Menschen an Bord ins Wasser.Das Boot war bereits Mitte der Woche von Tunesien aus in Richtung Italien gestartet, hieß es. Wie viele Menschen ursprünglich auf dem Boot waren und möglicherweise unverletzt an Land gingen, war zunächst unklar. Es ist daher auch offen, ob mehr Menschen bei dem Unglück ums Leben gekommen sind.Viele Migranten versuchen immer wieder über das zentrale Mittelmeer nach Lampedusa, Malta, Sizilien oder auf das italienische Festland zu gelangen. Dabei kommt es mitunter zu verheerenden Bootsunglücken mit teils vielen Toten. Das Innenministerium in Rom zählte in diesem Jahr bereits knapp 142.400 Menschen, die auf Booten Italien erreichten – im Vorjahreszeitraum waren es rund 82.100.