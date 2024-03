Mit dem Rad in Richtung Valparolapass: Weitere Ausschreibung für Sanierung

Neue Radaufstiegsspur geplant

„ Wir wollen die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen und die Erreichbarkeit des Gadertals insgesamt verbessern ” — Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider

Die Landesstraße (LS 37) von Armentarola auf den Valparolapass in der Gemeinde St. Kassian wird gesichert. Über das Vergabeportal wurden am heutigen Freitag die Arbeiten für ein weiteres Baulos der Sicherungsmaßnahmen der LS 37 ausgeschrieben.Betroffen ist der letzte, rund 800 Meter lange Abschnitt der Straße auf den Valparolapass vor der Passhöhe und der Grenze zur Region Veneto.Derzeit weist dieser Straßenabschnitt deutliche Setzungserscheinungen wie Risse im Asphalt und Vertiefungen auf. Geplant ist daher eine Sanierung der Straße, die mit einer Teilbegradigung verbunden ist.Zudem wird eine Radaufstiegsspur in Richtung Pass eingerichtet. Auch die Stützmauern ober- sowie unterhalb der Straße sind teilweise beschädigt und müssen erneuert werden.Wo es die geologischen Bedingungen zulassen, werden Zyklopenmauern errichtet. In einigen Abschnitten ist es erforderlich, eine Spritzbetonmauer zu errichten, im Übergangsbereich ist der Bau einer Stützmauer aus Natursteinen geplant.„Wir wollen die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, also Fahrzeuglenkende und Radler auf dieser länderüberschreitenden Verbindung erhöhen und die Erreichbarkeit des Gadertals insgesamt verbessern“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.Auch dieser Eingriff sei über die vorbereitenden Arbeiten für die Olympischen Winterspiele 2026 möglich geworden, so der Landesrat.Die Gesamtsumme des Straßenbauvorhabens beläuft sich auf rund 6,3 Millionen Euro, während der Ausschreibungsgrundbetrag bei 3,9 Millionen Euro liegt. „Im Laufe des Jahres 2025 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein“, sagt der Verfahrensverantwortliche David Ziller.