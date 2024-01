Mit einem einzigen Messerstich soll Igor Moser (45) am Donnerstag Ester Palmieri (37) in ihrer Wohnungsküche in Montalbiano, einer Fraktion der Gemeinde Valfloriana im Fleimstal, getötet haben: Das ergab die gestern durchgeführte Obduktion am Leichnam der Mutter von 3 Kindern unter 10 Jahren. Die Tatwaffe wurde beim Vater der Kinder bzw. Palmieris Ex-Partner und mutmaßlichen Täter gefunden, der sich nach der Bluttat das Leben nahm. Die Ermittler vermuten, dass Moser mit Vorbedacht gehandelt haben könnte.