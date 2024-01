Nach dem Mord an Ester Palmieri: Ermittlungen im privaten Umfeld

Die Ermittlungen ergaben, dass der 45-jährige Igor Moser nur wenige Tage vor dem Mord einen eingeschriebenen Brief von Palmieris Anwalt erhalten hatte.Moser tötete Palmieri nach derzeitigem Erkenntnisstand in ihrer Wohnung in Valfloriana. Sie hatte keine Chance und verblutete infolge eines Messerstiches, wie die Obduktion am Freitag ergeben hat. Anschließend nahm sich Moser in Castello di Fiemme das Leben.Die Staatsanwaltschaft von Trient hat Ester Palmieris Leichnam heute für die Beerdigung freigegeben. In der kleinen Gemeinde mit 500 Einwohnern bleibt die Grundschule am Tag der Beerdigung geschlossen. Das sieht eine von Bürgermeister Michele Tonini unterzeichnete Verordnung vor. Einen Termin gibt es bislang nicht.Die Beerdigung von Igor Moser findet schon am 15. Jänner in Castello di Fiemme statt.