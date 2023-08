Mord an Saman Abbas: Pakistan liefert Vater nach Italien aus

Der Vater von Saman, Shabbar Abbas, ist bei Punjab verhaftet worden. - Foto: © ANSA / Mediaset Quarto grado / tv

Shabbar Abbas und seine Frau Nazia Shaheen, die beide des Mordes an ihrer Tochter beschuldigt werden, waren nach Pakistan geflohen.Ein Beamter des pakistanischen Innenministeriums best√§tigte, dass Shabbar ‚Äěmit einem gecharterten Flugzeug nach Italien gebracht‚Äú werden wird. ‚ÄěGem√§√ü dem Rechtssystem wird Shabbar Abbas an die italienischen Beh√∂rden √ľbergeben‚Äú, versicherte eine offizielle Quelle der Nachrichtenagentur Ansa.Um die Auslieferung zu verhindern, hatte Akhtar Mehmood, der Rechtsvertreter von Shabbar Abbas, Berufung beim Obersten Gerichtshof von Islamabad eingelegt. Darin war die Aussetzung der √úberstellung seines Mandanten an die italienischen Beh√∂rden gefordert worden. Bei der heutigen Anh√∂rung ist die Entscheidung vertagt worden.