Natalie Schweitzer ist die neue Honorarkonsulin der Bundesrepublik

Honorarkonsulin Natalie Schweitzer (von links), die Stellvertretende Generalkonsulin Tatjana Schenke-Olivieri und Honorarkonsul a.D. Gerhard Brandstätter

Schweitzer hat das Amt von Rechtsanwalt Gerhard Brandstätter übernommen, der zuvor annähernd 24 Jahre lang einen wertvollen Beitrag zur Pflege der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik auf verschiedenen Gebieten der Wirtschaft, der Kultur und des Rechts geleistet und sich der Belange deutscher Staatsbürger in Italien angenommen hat.Der Amtssitz der neuen Honorarkonsulin befindet sich unverändert in der Dr.-Streiter-Gasse 12 in Bozen. Die feierliche Ernennung von Nathalie Schweitzer und die Verabschiedung von Gerhard Brandstätterfanden am 31. August im Beisein von Vertretern der örtlichen Behörden und der Kirche sowie der Stellvertretenden Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Mailand, TatjanaSchenke-Olivieri, statt.Nathalie Schweitzer arbeitet seit 1999 in der Rechtsanwaltssozietät Brandstätter. Sie hat Rechtswissenschaften an Universitäten in Mailand, Graz und Innsbruck studiert.