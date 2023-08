Nach Frauenmorden: Rovereto gedenkt Opfern mit stillem Fackelzug

„Das Schweigen ist der lauteste Schrei, um unsere Gefühle auszudrücken“

Der Fackelzug setzte sich still in Bewegung. - Foto: © ANSA / ANSA

Die Trauer und der Schock in Rovereto sitzen tief: Binnen weniger Tage ist es in der Stadt zu 2 Frauenmorden gekommen. Zunächst soll der albanische Staatsbürger Ilir Zyba Shehi (48) am 28. Juli die 63-jährige, pensionierte Krankenpflegerin Mara Fait vor der eigenen Haustür mit 2 Axtschlägen auf den Kopf getötet haben. Wenige Tage später ereignete sich dann ein weiterer tragischer Zwischenfall: Iris Setti (60) wurde auf dem Heimweg von dem 37-jährigen Nweke Chukwuka angegriffen und brutal zu Tode geprügelt. Am gestrigen Mittwochabend fand im Nikolajewka-Park in Rovereto, dem Schauplatz des Mordes an Iris Setti, ein Fackelzug in Gedenken an die beiden getöteten Frauen statt. Etwa 2000 Menschen nahmen an dem Fackelzug teil und gedachten der Opfer, spendeten den Familien und ihren Angehörigen Trost.Man wolle ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen, die in Italien an der Tagesordnung zu stehen scheint, hieß es zu Beginn der Veranstaltung. „Die Geschehnisse, die uns in Angst und Unglauben versetzen, scheinen immer weit weg zu sein und uns nicht zu betreffen. Im Gegenteil, es ist geschehen, auch wir sind betroffen", drückte ein Teilnehmer am Mikrofon seine Fassungslosigkeit über die jüngsten Geschehnisse aus.„Das Schweigen ist der lauteste Schrei, um unsere Gefühle auszudrücken", führte der Teilnehmer fort. Der schweigende Fackelzug setzte sich dann in Bewegung und führte vom Nikolajewka-Park zur nahegelegenen Kirche Santa Maria del Carmine, wo eine Messe abgehalten wurde.