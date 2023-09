Nach schrecklichem Unfall auf der MeBo: Trauer um Rami Messalbi

Seine schwarze Suzuki Gsx-r 750 war Rami Messalbi wichtig. - Foto: © facebook

Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang

Motorräder waren seine große Leidenschaft. Seine schwarze Suzuki Gsx-r 750 pflegte er wie ein Schmuckstück. Auf seinem Facebook-Profil finden sich viele Fotos von ihm auf dem Motorrad, dem er seine Freizeit widmete. Die Liebe zu den schnellen Maschinen kostete ihn das Leben.Rami Messalbi (†27), der aus Tunesien stammte und in Bozen lebte, ist am Samstagabend auf der Schnellstraße MeBo bei einem tragischen Unfall gestorben. (STOL hat berichtet.) Die Fassungslosigkeit nach dem schrecklichen Unfall ist groß.Messalbi arbeitete als Arbeiter in einem Unternehmen im Industriegebiet und lebte mit seinen Eltern, Brüdern und seiner Schwester in der Bozner Kaiserau. Am Samstagabend gegen 22.40 Uhr kam es auf der MeBo bei Vilpian zum fatalen Crash.Zu dieser Zeit war nur wenig Verkehr auf der Schnellstraße. Messalbi war auf der nördlichen Fahrbahn unterwegs, als er bei Vilpian auf einem leicht nach rechts führenden Stück plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er versuchte zu bremsen und seine Flugbahn zu korrigieren, aber er konnte nichts mehr tun. Die Suzuki prallte gegen die Leitplanke, der Aufprall war heftig. Messalbi wurde auf die andere Fahrbahn geschleudert.In diesem Moment kam ein Auto des Weges, gesteuert von einem 81-Jährigen aus Eppan. Den Aufprall konnte dieser nicht mehr verhindern. Alle Rettungsversuche blieben vergebens: Der Arzt konnte nur noch den Tod des jungen Motorradfahrers feststellen.Der Leichnam von Rami Messalbi wurde in die Leichenhalle des Bozner Friedhofs überführt. Die Carabinieri hatten dann die schwierige Aufgabe, die Familie zu informieren. Für Messalbis Mutter begann der schwerste Gang: Sie musste den Leichnam des Sohnes identifizieren.Der junge Bozner ist der zweite Motorradfahrer, der innerhalb von 8 Tagen in Südtirol ums Leben gekommen ist. Am Samstag, 9. September, starb der 67-jährige Marco Lacedelli, der mit seiner Frau in Cortina d'Ampezzo lebte, zwischen der fünften Haarnadelkurve auf der Straße auf die Mendel. (STOL hat berichtet.) Sein Motorrad, eine Honda, war auf dem Weg zum Pass und stieß beim Überholen mit dem Mountainbike eines 45-jährigen Deutschen zusammen, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Der Aufprall war sehr heftig: Lacedelli konnte nichts mehr tun, während der Radfahrer in schwerem Zustand in das Krankenhaus San Maurizio eingeliefert wurde.