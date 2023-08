Nach Tagen der Suche: Der Sarca gibt die Leiche von Massimo Pizzoli frei

Foto: © Daniele Ferrari/Stefano Salvi/l'Adige

Am Freitagnachmittag wurde er, etwa 200 Meter vom Kraftwerk entfernt, nach einer schwierigen Suche in einem morphologisch komplexen Flussabschnitt gefunden. Im Flussbett befinden sich mehrere große Felsbrocken, unter denen sich das Wasser eingegraben hat.Die Bergungsarbeiten auf der orographisch rechten Seite des Sarca laufen.Seit Dienstagnachmittag sind die Freiwillige Feuerwehr von Dro, die Tauchergruppe des ständigen Korps von Trient und die Bergwacht von Riva del Garda im Einsatz. Auch die Carabinieri waren vor Ort.Der Vater des Opfers, der die Suche seit Tagen verfolgt hatte, war heute ebenfalls dabei.Massimo Pizzoli, 25 Jahre alt und aus Cerea stammend, war mit einer Gruppe von Freunden ins Trentino gekommen, um an einem Strand in der Nähe des Kraftwerks von Fies den Tag zu verbringen: während des Badens verschwand er am vergangenen Dienstag gegen 16.30 Uhr. STOL hat berichtet.