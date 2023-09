Nach Tod von Napolitano: Kondolenzbuch in Bozen

Es war das erste Mal, dass ein Papst den Senat betrat. - Foto: © ANSA / SENATO

Nach dem Tod des emeritierten Staatspräsidenten Giorgio Napolitano liegt im Regierungskommissariat, ab dem Tag der Aufbahrung, Sonntag, den 24. September 2023 bis zum Tag des Staatsbegräbnisses, das am Dienstag, den 26. September 2023 stattfinden wird, ein Kondolenzbuch auf.Bürgern wird mit diesem Kondolenzbuch die Möglichkeit gegeben, ihre Erinnerungen und Gedanken zu teilen. Eintragungen können im Herzogspalast in Bozen, Prinz-Eugen-Allee 11, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr erfolgen.Giorgio Napolitano war ein großer Südtirol-Freund. 1998 war er, damals noch als Innenminister, dabei, als die Grenze am Brenner im Zuge des Schengener Abkommens geöffnet wurde.Außerdem war er der erste Präsident in der Geschichte der Republik, der das Amt des Staatspräsidenten zweimal ausübte.