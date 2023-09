Nach Unglück: „Frecce“ sagen Show in Bozen ab

Das Archivbild zeigt den folgenschweren Unfall von Ramstein, wo 1988 70 Menschen ums Leben kamen. - Foto: © ANSA / STR

In Trient hätte in den 2 vorausgehenden Tagen, am 23. und 24. September, die Veranstaltung „Festivolare“ stattfinden sollen, in deren Rahmen auch der Flug über Bozen angesetzt war.Nach dem Unfall spricht die Luftwaffe der Familie der kleinen Laura ihr tiefstes Mitgefühl aus und teilt mit, dass die geplante Vorführung der Frecce Tricolori während der neunten Ausgabe der Trentiner Flugschau nicht stattfinden wird.Am Samstag, 16. September, stürzte das von Major Oscar Del Dò gesteuerte Flugzeug während des Starts ab und erfasste ein Auto, in dem ein Vater, eine Mutter und ein 12-jähriger Bub saßen, die alle verletzt wurden, sowie ein 5-jähriges Mädchen, Laura, das sein Leben verlor.Die Staatsanwaltschaft von Ivrea hat ein Verfahren eröffnet. STOL hat berichtet. Eines der schlimmsten Unglücke der Staffel war der Absturz dreier Flugzeuge bei der Flugschau in Ramstein 1988, bei dem es 70 Todesopfer und über 1000 Verletzte gab.Doch auch bei anderen Veranstaltungen dieser Art hat es schon folgenschwere Unfälle gegeben: Hier lesen Sie mehr dazu.