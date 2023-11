Neu: Tägliche Zugverbindung zwischen Bozen und Rom

Ein neues Frecciarossa-Zugpaar wird ab dem 10. Dezember die bestehenden Verbindungen zwischen Bozen und Rom ergänzen.Der Hinfahrtzug fährt täglich außer am Samstag in Rom Termini um 14.50 Uhr ab und hält in Roma Tiburtina, Florenz, Bologna , Verona, Rovereto, Trient und erreicht Bozen um 19.55 Uhr.Der Rückfahrzug fährt täglich außer am Sonnatg um 5.50 Uhr in Bozen ab und hält in Trient, Rovereto, Verona, Bologna, Florenz, Roma Tiburtina und erreicht Rom Termini um 11.10 Uhr.Eine weitere Neuheit: Bei allen Fahrten nach Rom kommt ein neuer Frecciarossa 1000 zum Einsatz, wie die Tageszeitung „Alto Adige“ meldet.