Nicht nur Unwettereinsätze: Erster Schnee sorgt für Probleme

Die Feuerwehr zog den Lkw auf den Pass. - Foto: © FFW Corvara

Die Feuerwehr von Moos/Sexten musste mehrmals ausrücken. - Foto: © FFW Moos/Sexten

Der Lkw kam nicht mehr vom Fleck. - Foto: © FFW Moos/Sexten

Am Kreuzbergpass bildete sich ein längerer Stau, weil mehrere Fahrzeuge ins Rutschen kamen. - Foto: © FFW Moos/Sexten

Einige Fahrzeuge kamen von der Straße ab. - Foto: © FFW Moos/Sexten

Die ersten Einsätze wegen des Schnees gab es am Freitagmorgen in Wolkenstein, wo ein Lkw auf der Straße Richtung Plan de Gralba stecken blieb. Auch ein Bus kam wenig später ins Rutschen und brauchte Hilfe.Am Campolongo-Pass auf der Seite von Arabba in der Provinz Belluno blieb ein Lkw gegen 9 Uhr stecken. Die Feuerwehr von Corvara rückte aus und zog den Lkw mit dem Rüstwagen bis auf den Pass, wo sie ihn auf einem Parkplatz abstellte.Die Feuerwehr von Moos bei Sexten musste hingegen gleich mehrmals ausrücken. Auf der Straße ins Fischleintal blieb ein Lkw stecken, während Richtung Kreuzberg gleich mehrere Fahrzeuge stecken blieben und einige gar von der Straße abkamen. Die Wehrleute konnten alle Fahrzeuge sicher bergen.