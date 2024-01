Nonsberg: 27-Jähriger stirbt bei Holzarbeiten

Dem Bericht zufolge war der Mann in einem holzverarbeitenden Betrieb in Don am Nonsberg mit Arbeiten beschäftigt, als er von einem Baumstamm überrollt wurde.Gegen 17 Uhr schlugen seine Kollegen Alarm, weil sie den 27-Jährigen auf dem Gelände des Betriebes im Freien unter dem Baumstamm liegen sahen. Dieser wurde von der herbeigeeilten Freiwilligen Feuerwehr entfernt. Ein Notarzt unternahm umgehend Wiederbelebungsversuche, doch vergeblich. Für den 27-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist derzeit noch unklar. Laut Angaben seien zum Zeitpunkt des Unfalls keine Holzverladungsarbeiten im Gange gewesen.