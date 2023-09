Nordtirol: Regionalzug von Mure erfasst

Heftige Hagelgewitter auch in Südtirol

4 Zugpassagiere sowie der Lokführer mussten von der Feuerwehr Seefeld aus dem Triebwagen evakuiert werden, teilte die Polizei Tirol am Mittwoch in der Früh mit. Sie blieben bei dem Vorfall unverletzt.Die B 177 Seefelder Straße ist von Seefeld Nord bis zur Kreuzung B177/L75 im Bereich Gießenbach bis auf weiteres gesperrt. Örtliche Umleitungsmaßnahmen wurden eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehr Seefeld und Feuerwehr Scharnitz mit 45 Mann, Rettung mit Einsatzleiter, der ÖBB-Einsatzleiter, ÖBB-Einsatzkoordinator, die Straßenmeisterei Zirl und 6 Polizeistreifen.Heftige Gewitter mit Hagel fegten am Dienstagabend auch über das Etschtal. In Tisens hatten die Hagelkörner zum Teil einen Durchmesser von 2-Euro-Münzen. „Auch die Blitzdichte war sehr hoch“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die Gemeinde Tisens hat es bei den Unwettern mit Hagelschlag wieder besonders getroffen: In Gfrill war die Gampenpassstraße weiß wie Schnee.