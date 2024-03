Olivenöl gegen Kokain getauscht: 2 Männer ausgewiesen

Gestohlenes Olivenöl gegen Drogen getauscht

Eine Streife der Staatspolizei wurde am gestrigen Dienstagabend bei Kontrollen auf dem Verdiplatz auf die beiden Männer aufmerksam: Als diese die Streife bemerkten, änderten sie plötzlich die Richtung, um einer möglichen Kontrolle zu entgehen.Die Beamten ließen sich allerdings nicht abhängen und identifizieren die beiden. Dabei stellten sie fest, dass einer von ihnen – ein bereits polizeibekannter marokkanischer Staatsangehöriger – im Besitz von 5 Flaschen Olivenöl einer bekannten Marke war, während der andere – ein afghanischer Staatsangehöriger, dessen Identität noch ermittelt wird – ein Messer bei sich trug, das er unter seiner Kleidung versteckt hatte.Letzterer wurde wegen illegalen Mitführens von Gegenständen, die als Waffe benutzt werden können, angezeigt. Der Mann aus Marokko konnte hingegen keine Erklärung liefern, warum er 5 Flaschen Olivenöl bei sich trug und gestand schließlich, insgesamt 8 Flaschen aus einem Supermarkt im Stadtzentrum gestohlen zu haben. Im Anschluss habe er 3 davon gegen eine Dosis Kokain eingetauscht.Nach der Rekonstruktion des Falles wurde der marokkanische Staatsbürger, der auch gegen das Aufenthaltsverbot in der Provinz Bozen verstoßen hatte, wegen Diebstahls und Verstoßes gegen die oben genannte Maßnahme angezeigt.Der Quästor von Bozen , Paolo Sartori, hat zudem die Ausweisung der beiden Männer angeordnet. Sie sollen in den kommenden Tagen in ein Abschiebe