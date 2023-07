Peking warnt vor Taifun Doksuri

Auch in Pekings Nachbarstadt Tianjin sowie in den beiden nördlichen Provinzen Hebei und Shanxi wurde vor Unwettern gewarnt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hatte „Doksuri“ in Fujian mehr als 800.000 Menschen beeinträchtigt und wirtschaftliche Schäden von umgerechnet rund 54 Millionen Euro verursacht.