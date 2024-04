Mann mit Beeinträchtigung bedroht und Fahrrad gestohlen – Ausweisung

Zahlreiche Vorstrafen: Ausweisung angeordnet

Über den Notruf wurde am Sonntagnachmittag ein Fahrraddiebstahl bei der Staatspolizei in Bozen gemeldet. Sofort machte sich eine Streife auf den Weg zum Ort des Geschehens in der Turin-Straße.Das Opfer, ein 56-jähriger Mann mit Beeinträchtigung, berichtete den Polizeibeamten, dass er wenige Minuten zuvor einen jungen Mann bemerkt hatte, der am Schloss, mit dem er sein Fahrrad abgeschlossen hatte, herumhantierte. Der Dieb habe versucht, das Schloss mit dem Sattel des Fahrrads aufzubrechen.Als der Besitzer des Fahrrads einschritt und den jungen Mann fragte, was er da tue, bedrohte ihn dieser mit einer Bierflasche und versuchte, ihn damit zu schlagen. Im Anschluss habe er samt dem Fahrrad Reißaus genommen, so das Opfer.Anhand der Beschreibungen machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Dieb. Auf seiner Flucht hatte dieser auch noch gegen ein Auto getreten und dieses beschädigt.Auf der Promenade entlang der Talfer gelang es den Ermittlern schließlich, den mutmaßlichen Täter aufzuspüren und festzunehmen: Es handelte sich dabei um einen 25-jährigen tunesischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der in der Vergangenheit wegen verschiedener Vergehen mehrfach verurteilt worden war. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.Der Quästor von Bozen , Paolo Sartori, erließ in Anbetracht der Schwere des Sachverhalts und der zahlreichen Vorstrafen, die gegen den 25-Jährigen vorlagen, zeitgleich mit dem Gerichtsverfahren ein Dekret zur Ausweisung aus dem Staatsgebiet.