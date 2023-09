Porträts Südtiroler Bäuerinnen: „Südtirol. Ursprung vereint“ eröffnet

Eine Hommage an all jene Frauen, die als überzeugte Bäuerinnen das schöne Brauchtum leben

Das Hof-Museum Rohrerhaus in Sarnthein ist der erste Ort, an welchem die landesweite Outdoor-Ausstellung „Südtirol. Ursprung vereint“ von 1. bis 24. September 2023 zu sehen ist. In den darauffolgenden Wochen zieht der Parcours zahlreicher Portraits Südtiroler Bäuerinnen weiter nach Brixen und Meran zum Thermenplatz. Teil des Projektes sind außerdem Ausstellungen in diversen Südtiroler Hotels und im Forster Weihnachtswald, sowie eine solidarische Lotterie und der Verkauf von Kunstwerken. „Südtirol. Ursprung vereint“ ist eine Initiative der Spezialbier Brauerei FORST zugunsten von Südtirol hilft - Bäuerlichen Notstandsfonds.Diese Ausstellung stellt die Fortsetzung der Expositionen aus dem Jahre 2019 dar, in welchen Südtirols Landwirte und Bauern mit großem Erfolg präsentiert wurden.Die Aufnahmen des renommierten Fotografen Paul Croes begeistern und sind diesmal eine Hommage an all jene Frauen, die als überzeugte Bäuerinnen dieses schöne Brauchtum leben und damit Wertvolles und Zukunftsfähiges schaffen. „Sie alle leisten ihren Beitrag zum Erhalt unserer Kultur, tragen Ehrenämter in sich und sind sozial engagiert. Stehen für Aufrechterhaltung unserer Bräuche, Sitten und Traditionen, mit Blick in die Zukunft gerichtet tragen sie naturverbundenes Vermächtnis weiter“, so Ideatorin Cellina von Mannstein, der Spezialbier-Brauerei FORST.„Gemeinsam mit diesen starken, wertvollen Frauen teilt die Spezialbier-Brauerei FORST dieselben Werte. Werte des Respekts, der Leidenschaft und der Verwurzelung zum Ursprung, der Heimat. Aber nicht nur, sondern auch für das Wohl von Land und Leuten möchten sich beide einsetzen“, so die FORST in einer Presseaussendung.