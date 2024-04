Markus Lanz im Visier der Reichsbürger

Ex-Elitesoldat führte Liste mit potenziellen Opfern

Vorwurf: Bildung einer terroristischen Vereinigung

27 Verdächtige wurden im Zuge der Razzia im Dezember 2022 angeklagt: Am 29. April beginnt nun der erste Prozess in Stuttgart, in dessen Zentrum Heinrich XIII. Prinz Reuß steht. Er wird von den Ermittlern als Kopf der Gruppierung angesehen, die geplant hat, in Deutschland die Macht zu übernehmen, wie „Welt“ am heutigen Mittwoch berichtet.So soll die terroristische Vereinigung einen gewaltsamen Putsch gegen die Regierung in Deutschland geplant haben: Eine bewaffnete Gruppe sollte den Reichstag in Berlin stürmen, prominente Politiker festnehmen und das politische System stürzen.Wie „Welt“ berichtet, soll außerdem ein ehemaliger Elitesoldat eine handschriftliche Liste von Personen des öffentlichen Lebens geführt haben, auf die es die Gruppierung abgesehen hatte: Darauf finden sich demnach neben Bundeskanzler Olaf Scholz, CDU-Chef Friedrich Merz oder Außenministerin Annalena Baerbock auch der Südtiroler ZDF-Moderator Markus Lanz und Moderatorin Sandra Maischberger.Laut „Welt“ liege es nahe, „dass die Reichsbürger planten, unliebsame Personen festnehmen zu lassen.“ So soll der Ex-Elitesoldat im März 2022 Mitstreiter für das Ziel gesucht haben, Politiker nach dem Sturm des Reichstages in Handschellen abzuführen. 30 Männer hatte er dafür angefragt.“Im anstehenden Prozess müssen sich die Mitglieder wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung verantworten. So soll die Gruppierung über ein großes Waffenarsenal mit 380 Schusswaffen, 350 Stichwaffe, knapp 500 weiteren Waffen und Fast 150.000 Teilen an Munition verfügt haben. Außerdem wurden im Zuge von Durchsuchungen Bargeld in Höhe von über 400.000 Euro sowie Gold und Silber beschlagnahmt.Nach dem geglückten Umsturz sollte die Demokratie durch eine neue Staatsform ersetzt werden. Heinrich XIII. Prinz Reuß hätte als Regierungsoberhaupt eingesetzt werden sollen.