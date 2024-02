Reinhold Messner: „Im Trentino gibt es zu viele Bären – Sie werden gefährlich“

„Bären werden gefährlich, wenn sie nicht genügend Territorium haben“

Die italienische Tageszeitung „La Stampa“ hat Messner zur Problematik der Großraubtiere befragt, nachdem die Tötung des Bären M90 im Trentino eine kontroverse Diskussion ausgelöst hatte (Hier lesen Sie mehr dazu). „Der Bär braucht große Flächen“, so Messner im Interview. „Deshalb sage ich, dass es zu viele von ihnen gibt. Sie werden gefährlich, wenn sie nicht genügend Territorium haben und in die Nähe von Bevölkerungszentren kommen. Es ist normal, Angst zu haben, wenn man ihnen begegnet“, so der Extrembergsteiger.„Entweder man schießt sie ab, wenn sie gefährlich sind, oder man schickt sie in die Karpaten, wo es Platz gibt“, sagt Messner. „Ich befürchte, dass es in diesen Fragen einen Krieg der Worte gibt, aber sicher nicht der vernünftigen Meinungen.“Er wisse jetzt schon, so Messner, dass er „verrückte Drohbriefe“ erhalten werden, weil er sich für die Tötung von Großraubtieren ausspreche.