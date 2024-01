Rom: 66 Anzeigen und 40 Beschlagnahmungen wegen illegalem Glückspiel

In Prato wurde eine illegale Spielhölle aufgedeckt, die von chinesischen Staatsbürgern betrieben und frequentiert wurde: 38 Personen wurden wegen Glücksspiels angezeigt (darunter 9, die sich illegal auf dem Staatsgebiet aufhielten), Ausrüstung und Bargeld im Wert von über 110.000 Euro wurden beschlagnahmt.In Caltanissetta wurde auch eine illegale Werkstatt für die Herstellung von Waffen ausfindig gemacht, einschließlich aller erforderlichen Ausrüstungen für den Bau von Kurzwaffen und eines handgefertigten Modells einer Pistole sowie Munition verschiedener Kaliber. Der Eigentümer der Anlage wurde verhaftet.Allein in Reggio Calabria wurden 18 Unternehmen kontrolliert, während eine Reihe von Verstößen gegen die Sicherheit am Arbeitsplatz zur vorübergehenden Schließung eines Wettbüros in der Provinz Varese führte. Ähnliche Verstöße wurden auch in der Provinz Pesaro-Urbino festgestellt, wo bei Kontrollen auch die illegale und gemischte Nutzung einiger privater Clubs als Spielsäle entdeckt wurde.Die Überwachung von öffentlichen Plätzen und Glücksspieleinrichtungen sowie der damit verbundenen wirtschaftlichen Interessen , hatte eine Risikoeinschätzung der Unterwanderung des Glücksspielsektors durch das organisierte Verbrechen, ermöglicht.