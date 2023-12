Salzburg: 13-Jährige und ihre Mutter jahrelang misshandelt

Am Samstagabend drohte ein Familienstreit im Stadtteil Lehen zu eskalieren, die 35-Jährige alarmierte die Polizei. Die Mutter des Mädchens schilderte den Beamten ihr Martyrium, der 49-Jährige erhielt darauf hin ein Betretungsverbot. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in weiterer Folge festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.Gegen den Mann wurde ebenfalls ein Waffenverbot erlassen, wie die Polizei in einer Presseaussendung berichtete. Die weiteren Ermittlungen liefen noch.