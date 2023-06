Schiff mit 117 Migranten im Hafen von Livorno angekommen

An Bord befanden sich Migranten, die am 17. Juni im zentralen Mittelmeerraum gerettet worden waren, darunter auch 43 unbegleitete Minderjährige im Alter von 14 Jahren und jünger sowie ein 3jähriges Mädchen mit den Eltern.Die Migranten sollen in der Toskana untergebracht werden, wie die Behörden mitteilten. Seit Beginn dieses Jahres haben nach Angaben des Innenministeriums in Rom mehr als 55.000 Migranten Italien auf dem Seeweg erreicht. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, wo im selben Zeitraum rund 23.500 Ankünfte registriert wurden.Nach Angaben des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) kam die Mehrheit der in Italien registrierten Migranten zuletzt von Tunesien aus über das Mittelmeer. Häufigste Ursprungsländer der Schutzsuchenden waren in den ersten Monaten dieses Jahres Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Guinea und Ägypten.