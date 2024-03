Schloss Tirol: Es wird wieder geflogen!

Flugshows gibt es auch heuer wieder bis November

Seit 1998 gibt es das Vogelsspital am Burghügel von Schloss Tirol oberhalb von Meran . Aufgabe des Zentrums ist es, verletzt aufgefundene Vögel gesund zu pflegen und sobald als möglich wieder in die Freiheit zu entlassen. Jährlich werden ca. 150 Vögel im Zentrum abgegeben – vom kleinen Spatz bis hin zum Steinadler – welche gegen Hochspannungsleitungen, Zäune, Drähte, Fensterscheiben, Seilbahndrähte und ähnliches geflogen sind.Sie sind somit indirekt Opfer der Zivilisation. Insgesamt wurden in den vergangenen 25 Jahren über 5000 Vögel ins Pflegezentrum gebracht. Davon konnten über 3000 gesund gepflegt und wieder freigelassen werden.Ab Samstag, 23. März beginnen in der bekannten Auffangstation die Flugvorführungen. 2-mal täglich werden außer montags, um 11.15 Uhr und 15.15 Uhr gezüchtete Falken, Geier, Adler und Eulen frei über dem Talkessel von Meran fliegen gelassen.Während dieser Flugvorführungen wird den staunenden Besuchern das Leben der Vögel nähergebracht. Das „ Pflegezentrum für Vogelfauna Schloß Tirol“ ist die einzige Auffangstation ihrer Art im gesamten Tiroler Raum und finanziert sich vorrangig privatwirtschaftlich, das heißt hauptsächlich durch die Eintrittsgelder der Besucher.Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des Pflegezentrums für Vogelfauna.