Regen und Schnee im Anmarsch: Hier sollten Sie besonders vorsichtig fahren

Schnee am Brenner

Für die Gegend um den Brenner und Sterzing wurde die Warnstufe Orange ausgerufen. - Foto: © Warnlagebericht des Landeswarnzentrums

Unnötige Fahrten vermeiden

Wegen des angekündigten Schneefalls wird die Warnstufe auf Orange erhöht, erläutert Diego Mantovani vom Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz: Diese Stufe weist auf räumlich begrenzte Ereignisse hin, die heftig und unvermittelt auftreten und länger anhalten können. Die Warnstufe Orange gilt ab heutigem Dienstag bis morgen Mittag für die Gegend um Sterzing und den Brenner.In der Nacht auf morgen erreicht eine Kaltfront vom Westen her Südtirol, und es beginnt verbreitet und teils kräftig zu regnen, berichtet Philipp Tartarotti vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung, die Schneefallgrenze sinkt gleichzeitig unter 1500 Meter.Morgen regnet und schneit es am Vormittag noch verbreitet, Schnee fällt oberhalb von 1000 bis 1400 Meter. In höheren Lagen wird es somit vorübergehend wieder winterlich. Auf dem Brenner ist mit rund 20 Zentimetern Neuschnee zu rechnen.„Da auf einigen Straßen und auf der Brennerautobahn mit schneebedeckten Fahrbahnen zu rechnen ist, rufen wir alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, die Ausrüstung ihrer Fahrzeuge und ihr Verhalten im Straßenverkehr den meteorologischen Bedingungen anzupassen“, betont der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger. Zudem wird dazu aufgerufen, unnötige Fahrten zu vermeiden.