Olaf Scholz weilt derzeit in Rom. - Foto: © APA/afp / HANDOUT

Für den Bundeskanzler ist es die erste längere Begegnung mit dem 87 Jahre alten Pontifex. Die beiden hatten sich aber bereits zu Beginn des vergangenen Jahres am Rande der Beerdigung von Franziskus' deutschem Vorgänger Benedikt XVI. getroffen. Über die Themen, die sie am Samstag ansprechen werden, ist nichts bekannt.Scholz befindet sich seit Freitag für einen zweitägigen Besuch in Rom. In der italienischen Hauptstadt traf er zuvor Italiens Staatspräsidenten Sergio Mattarella.Nach der Privataudienz beim Papst am Samstag nimmt Scholz am Parteikongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Rom teil. Ein Treffen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist aus Termingründen nicht vorgesehen, da Meloni derzeit zu Besuch in Washington ist.