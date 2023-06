Schüsse und Geschrei in Gries: Verkauf von Computer eskaliert

Die wüsten Szenen spielten sich am Sonntag kurz nach 1 Uhr in einer Wohnsiedlung zwischen dem Lagederweg und der Col di Lana Straße ab, wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet.Anrainer waren durch lautes Geschrei, Drohungen und Beschimpfungen aus dem Schlaf gerissen worden. In einer Wohnung ist ein Streit völlig eskaliert. In einem Innenhof soll es zu einer Verfolgungsjagd gekommen sein, wie Augenzeugen der Tageszeitung berichteten.Der Grund für den Streit war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Deutlich hörten Nachbarn jedoch die Stimme eines jungen Mannes, der damit drohte, eine Waffe zu holen, um den Streit zu beenden.Dass dies keine leere Drohung war, zeigte sich, als kurze Zeit später 5 Schüsse in der Wohnung fielen.Die von den Nachbarn alarmierten Carabinieri trafen am Ort des Geschehens ein und konnten den Hintergrund des Vorfalles klären: Wie „Alto Adige“ berichtet, soll der Streit wegen des Verkaufs eines Computers begonnen haben, bei dem sich die beiden Käufer – ein 20- und ein 24-Jähriger aus Bozen – und der Verkäufer – ein 50-jährigen Mann aus Zentralafrika, der in Bozen wohnhaft ist – nicht einigen konnten. Die Gemüter erhitzten sich, die Käufer versuchten, den Computer in ihre Hände zu bekommen und die Situation eskalierte schnell.Die 5 Schüsse wurden aus einer Schreckschusspistole abgefeuert, die von den Carabinieri zusammen mit 22 Schreckschusspatronen sichergestellt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.Die beiden jungen Männer wurden wegen Raubes, Körperverletzung und Bedrohung angezeigt.