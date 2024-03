Schwerer Unfall bei Piacenza fordert 2 Tote und 6 Verletzte

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet, hat sich der folgenschwere Unfall auf der Nordspur der A1 bei Kilometer 56 um kurz vor 8 Uhr ereignet. Laut ersten Meldungen sollen ein Pkw und mindestens 2 Lkw zusammengestoßen sein.Bei dem Zusammenprall wurden 2 Menschen tödlich verletzt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen. 5 weitere Personen mussten mit weniger schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.Vor Ort im Einsatz standen Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuz, sowie die Straßenpolizei und Personal der Autobahn Im Verkehr kam es im Zuge des Unfalls zu Verzögerungen: Der Autobahnabschnitt zwischen der Ausfahrt auf die A21 in Richtung Mailand musste zeitweise gesperrt werden. Im Moment läuft der Verkehr an der Unfallstelle auf 2 Spuren. In Richtung Mailand werden 7 Kilometer Stau gemeldet.