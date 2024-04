Schwerer Unfall mit 3 Autos in Rom: 2 Carabinieri tot

Bei den Opfern handelt es sich um den 25-jährigen Francesco Pastore und den 27-jährigen Domenico Ferraro, die beide aus Apulien stammen und in der Station Campagna im Dienst waren. Insgesamt wurden 4 Personen verletzt, darunter ein dritter Carabiniere.Nach dem Zusammenstoß mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Range Rover starben der Carabiniere auf der Beifahrerseite und ein Kollege auf dem Rücksitz. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus von Eboli eingeliefert.Nach dem Aufprall kollidierte der Range Rover mit einem dritten Auto, das von einem 75-jährigen Mann aus Campagna gesteuert wurde, der in Battipaglia ins Krankenhaus gebracht wurde. Die 31-jährige Fahrerin des Range Rover aus Campagna wurde zusammen mit ihrem 18-jährigen Beifahrer in das Krankenhaus von Oliveto Citra gebracht.