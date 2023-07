Seit einem Monat verschwunden: Noch immer keine Spur von der kleinen Kata

Wo ist Kataleya? - Foto: © ANSA / PREFETTURA DI FIRENZE / 111

„Lassen Sie Kata frei, oder sagen Sie uns, ob sie noch am Leben ist“

Ermittlungen gehen unerbittlich weiter, jedoch ergebnislos

Sie verabschiedet sich von ihrem Bruder und verschwindet: Das ist das vorerst letzte Foto der kleinen Kataleya. - Foto: © ANSA / ANSA/US CC

Das ist passiert

Seit dem 10. Juni, also bereits seit einem Monat, wird in Florenz verzweifelt nach dem 5 Jahre jungen Mädchen gesucht. Von Kataleya fehlt aber nach wie vor jede Spur.Inzwischen organisierte Penelope, ein Verein zur Unterstützung der Familien von Vermissten, genau einen Monat nach dem Verschwinden des kleinen Mädchens, eine Versammlung, „um die Mauer der Gleichgültigkeit und der Ohnmacht gegenüber dem Verschwinden von Kata einzureißen“.Die Mutter der kleinen Kataleya, Katherine Alvarez, richtete sich unterdessen mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: „Ich rufe denjenigen auf, der meine Tochter entführt hat, und sei es auch nur aus Versehen: Lassen Sie Kata frei, oder sagen Sie uns, ob sie noch am Leben ist“.Die Frau bat außerdem Verantwortliche und Bürger von Florenz an der Versammlung am Montagabend teilzunehmen: „Tun Sie es nicht für mich oder meinen Mann, sondern für meine Tochter“, so Katherine.Die Ermittlungen der Carabinieri gehen unerbittlich weiter. In den letzten Tagen hat Staatsanwalt Luca Tescaroli „an die Verantwortung aller appelliert und die Familie um strengste Vertraulichkeit gebeten“. Alle die etwas wissen, forderte er auf sich im vorrangigen Interesse des verschwundenen kleinen Mädchens ausschließlich bei den Behörden zu melden.Für Tescaroli „könnte die vermutete Entführung durch die konfliktreichen Beziehungen erklärt werden, die zu Straftaten mit gegenseitigen Beschwerden führten, die im Rahmen der illegalen Besetzung des Astor-Hotels heranreiften“, erklärt Tescaroli. „Abwassertanks, Hohlräume, Zwischendecken wurden durchsucht, aber es ist keine Spur von dem kleinen Mädchen aufgetaucht“, so der Staatsanwalt.Bezüglich der DNA, die den Bewohnern des ehemaligen Hotels entnommen wurde, erklärt der Staatsanwalt, dass es sich hierbei um eine Ermittlungsmaßnahme handelt, die für die weitere Entwicklung der Ermittlungen von Bedeutung ist.Am 10. Juni verschwand die kleine Kata aus dem ehemaligen Hotel Astor, wo sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder lebte. Auf dem letzten Foto vor dem Verschwinden ist das Mädchen mit ihrem Bruder zu sehen. Das Gebäude, in dem die Familie des Kindes lebt, ist ein von Migranten besetztes ehemaliges Hotel. Die Mutter gab an, dass das Kind, Kataleya Mia Alvarez, nirgends zu finden war, als sie von der Arbeit nach Hause kam. Die Carabinieri haben daraufhin mit 2 Spürhunden eine groß angelegte Suche nach einem Mädchen (5) peruanischer Herkunft eingeleitet, das im Florentiner Stadtteil Novoli verschwunden war. Die Ermittler schließen eine Entführung nicht aus.