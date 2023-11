Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über Südtirols Himmel

So entstehen Polarlichter ■ Polarlichter entstehen durch Wechselwirkungen zwischen geladenen Teilchen aus dem Sonnenwind und dem Magnetfeld der Erde. Wenn der Sonnenwind auf das Magnetfeld der Erde trifft, kann es zu einer Verzerrung des Magnetfelds kommen. Dadurch werden geladene Teilchen aus dem Sonnenwind in die Nähe der Pole gelenkt und kollidieren mit den Atomen und Molekülen in der Atmosphäre der Erde. Die Farben der Polarlichter hängen davon ab, welche Atome und Moleküle in der Atmosphäre beteiligt sind und auf welche Höhe die Kollisionen stattfinden.

Wer gestern Abend gegen 18 Uhr in den Himmel schaute, wurde Zeuge eines seltenen Phänomens. In einigen Orten Südtirols waren bei klarem Himmel rote Polarlichter mit freiem Auge zu sehen.Die Polarlichter, auch Aurora Borealis genannt, sind üblicherweise in nördlich gelegeneren Ländern wie Skandinavien zu bestaunen. Die grünen Lichter haben ihren Ursprung in einer Höhe von 100 bis 200 Kilometern. Die roten Nordlichter, wie sie Südtirol, Österreich und Bayern zu erkennen waren, entstehen in einer Höhe von über 200 Kilometern.