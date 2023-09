Sizilien: Mann tötet seine Ex-Lebensgefährtin

2020 wegen Stalking angezeigt

In der Provinz Trapani auf Sizilien ereignete sich die schreckliche Tat. Erneut wurde eine Frau von ihrem Ex-Partner getötet.Ersten Ermittlungen zufolge soll sich ein 42 Jahre alter Sizilianer am Mittwochabend mit seiner Ex-Partnerin im Familienbetrieb zwischen Mazara und Marsala (auf Sizilien) getroffen haben. Dabei soll der Mann die Frau erschossen haben.Anschließend begab er sich zum Ortseingang von Castellammare del Golfo und nahm sich mit einem Schuss selbst das Leben. Das Paar hinterlässt eine 4-jährige Tochter.Bei dem Mordopfer handelt es sich um die 39-jährige Marisa Leo. Sie arbeitete in einer Weinkellerei und war dort für das Marketing zuständig.Der mutmaßliche Täter, der 42-jährige Angelo Reina, betrieb eine Familiengärtnerei in der Nähe von Marsala. Die beiden waren schon seit Jahren getrennt.Das Opfer hatte ihren Ex-Partner im Jahr 2020 wegen Stalking angezeigt. Das bestätigten die Ermittlungen.