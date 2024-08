Sprachinitiative Goetheschule: Zwischen „erster Schritt“ und „falsches Signal“

„Trennung und Ausgrenzung“, „diskriminierend“, „Ghettoklassen“

„So schaffen wir soziale Bomben und Orte der Ausgrenzung“

Lob von Freiheitlichen, STF und JWA

Scharfe Kritik kommt dabei vom Team K: Wieder einmal müsse „die Schule Feuerwehr spielen, wo die politische Führung, sprich SVP, untätig war“, schreibt Paul Köllensperger. Dass SVP-Obmann Dieter Steger nun davon spreche, „endlich Nägel mit Köpfen zu machen“, bestätige nur, dass die SVP in Sachen Bildungspolitik eben das in den letzten 20 Jahren nicht gemacht habe.„Die Schaffung von so genannten Willkommensklassen hätte lange schon angegangen werden müssen, vor allem aber sind mehrsprachige Schulklassen als Zusatzangebot an die Eltern höchst an der Zeit“, schreibt Köllensperger.Ähnlich sehen dies die Grünen: Während die Gesellschaft „zweisprachige Klassen, in denen neben den muttersprachlichen Abteilungen auch deutsche und italienische Kinder gemeinsam lernen können“ bräuchte und fordere, reagiere man nun mit „Trennung und Ausgrenzung.“Diego Nicolini (5 Sterne) nennt das Vorgehen der Goetheschule „diskriminierend“, es stehe „in klarem Widerspruch zu unseren Verfassungsgrundsätzen“. Selbst die Partisanenbewegung ANPI schreibt, man könne angesichts einer derart schwerwiegenden Entscheidung einer Schule , „Ghettoklassen“ einzuführen, nicht schweigen.Geradezu gefährlich nennt Alessandro Urzì, Kammerabgeordneter der Fratelli d'Italia, das Vorgehen der Goetheschule: Es müsse vielmehr darum gehen, die Schule zum Ort der Integration und der Erziehung zu den bürgerlichen und kulturellen Werten der westlichen Gesellschaft zu machen. „Wenn wir darauf verzichten, indem wir Ghettos schaffen, schaffen wir soziale Bomben und Orte der Ausgrenzung“.Das sei ein Spiel mit dem Feuer. Und das ausgerechnet, während man in der 6er-Kommission neue Rechtsvorschriften zum Autonomiestatut diskutiere, um Schule und Lehrkräften Werkzeuge zur Bewältigung jeder komplexen Situation, einschließlich der sprachlichen, an die Hand zu geben.Landesrat Christian Bianchi (Lega) hingegen ist der Meinung, über solche Klassen für Ausländer könne man durchaus diskutieren. Dass allerdings auch Schüler italienischer Muttersprache dazugenommen würden, sei „aufs Schärfste zu verurteilen“.Uneingeschränktes Lob für die Goetheschule kommt hingegen von den deutschsprachigen Rechtsparteien, so auch von der Süd-Tiroler Freiheit: „Der muttersprachliche Unterricht darf durch die massive Anwesenheit von anderssprachigen Schülern nicht länger beeinträchtigt werden. Es gilt: fördern, testen, umverteilen, beschränken“, fordert die Bewegung in einer Aussendung – zusammen mit „mehr Willen und Mut der Landesregierung und der Verantwortlichen im Schul- und Bildungsbereich“.Auch die Liste JWA unterstützt die Entscheidung der Bozner Goetheschule. Sie könne aber nur ein erster Schritt sein: „Südtirol braucht endlich deutsche Klassen für deutsche Kinder.“Lob und volle Unterstützung gibt es für den Vorstoß der Goetheschule auch von den Freiheitlichen. „Nach den zahlreichen zahnlosen Ankündigungen von Seiten der politischen Führung ist es absolut nachvollziehbar, dass eine Schulführungskraft zur Selbsthilfe übergeht, um die untragbaren Zustände in den Griff zu bekommen“, so der Freiheitliche Obmann Roland Stauder.Darüber hinaus verweist der Freiheitliche Obmann darauf, dass der gesamte Bildungsbereich auf ein massives Personalproblem zusteuert. In den Kindergärten steht Südtirol vor einer Pensionierungswelle. Was Grund-, Mittel- und Oberschule betrifft, so hat die gerade erfolgte Stellenwahl gezeigt, dass ein großer Teil der zur Verfügung stehenden Stellen nicht besetzt werden konnte.