Starker Reiseverkehr auf der A22 – Stau in beiden Richtungen

Die Verkehrsprognose für die Brennerautobahn war auch an diesem Wochenende schlecht: Wie auch an den vergangenen Wochenenden (STOL hat berichtet) meldeten die Betreiber sehr starken Verkehr. Auch dieses Mal sollten sie recht behalten.Richtung Süden staut es gerade zwischen Brixen und Ala - Avio. Auf der Nordspur hingegen gibt es Stau und Kolonnenverkehr zwischen Verona und Bozen Nord. Nach einem Unfall zwischen Bozen Süd und Bozen Nord gibt es dort mehrere Kilometer Stau. Auch an der Mautstelle Sterzing kommt es zu längeren Wartezeiten.Staus und Kolonnenverkehr gibt es auch auf der Pustertaler Staatsstraße und im Vinschgau.Ab nächster Woche und spätestens übernächster Woche sollte sich die Lage auf der Brennerautobahn etwas beruhigen, denn die Urlaubszeit neigt sich dem Ende zu. Die Betreiber rechnen an den kommenden Wochenenden mit weniger Verkehr. Staus sind trotzdem nicht ausgeschlossen.