Südtirol hat 15 neue Religionslehrpersonen

Diözesanmedaille für Amtsleiter Felderer

Diese sogenannte Missio canonica erhalten jene Religionslehrpersonen, die einen gültigen Studientitel und 3 Jahre Berufserfahrung aufweisen.Von den 15 Religionslehrerinnen und Religionslehrer gehören 11 der deutschen, 3 der italienischen und eine der ladinischen Sprachgruppe an.„Im Namen der Kirche seid ihr berufen und gesendet, Mitverantwortung zu übernehmen und zu tragen, damit die Kirche auch heute ihrem Verkündigungsauftrag nachkommen kann“ erklärte Bischof Ivo Muser in seiner Predigt. Für diesen Auftrag brauche es Lehrerinnen und Lehrer, die Vorbild sind, die authentisch zu den Inhalten stehen, die sie weitergeben.„Es braucht Lehrpersonen, die selbst aus dem Glauben leben. Kinder und junge Menschen haben ein ganz feines Gespür für Glaubwürdigkeit und sie beobachten uns alle ganz genau. Dabei müssen wir Erwachsene nicht perfekt sein, aber ehrlich müssen wir sein und wir müssen hinter dem stehen, was wir sagen und wofür wir eintreten.“Bei der Feier wurde in besonderer Weise auch den 8 Religionslehrpersonen, Helga Delago, Jaroslaw Kaczanowski, Sonja Klettenhammer, Josef Klotzner, Siegfried Messner, Alfred Mair, Maria Teresia Muntangesu und Teresa Plazza gedankt, die aus ihrem Dienst im Religionsunterricht ausgeschieden und in den Ruhestand getreten sind.Gedankt wurde am Freitagabend auch Markus Felderer, der in den vergangenen 21 Jahren das diözesane Amt für Schule und Katechese geleitet hat und in dieser Funktion maßgeblich die Weiterentwicklung des Religionsunterrichtes mitbestimmt hat.Bischof Ivo Muser hat Felderer für seine Verdienste die Ehrenmedaille der Diözese überreicht. „Lieber Markus, an dir habe ich immer geschätzt, wie du an die Dinge herangegangen bist. Ruhig, überlegt, mit großer Überzeugung. Vergelt’s Gott!“, sagte Bischof Muser zu Felderer, der mit Ende des Monats in den Ruhestand tritt. Die Nachfolge von Markus Felderer übernimmt Andrea Bailoni.