Südtirol: Heute wieder Gewittergefahr – Unwetter und Tornados in Norditalien

Unwetter in Norditalien

Es kühlt deutlich ab in Südtirol

„Nach der gestrigen Gewitterpause geht es heute schon wieder weiter“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. Eine erste Regenschauer- und Gewitterlinie zieht bereits am Vormittag von der Schweiz her auf.„Am Nachmittag und vor allem am Abend folgen dann weitere Gewitter, die teilweise auch heftig ausfallen können“, sagt Peterlin zu STOL. Es kann auch einige Sturmböen und Hagelschauer geben.Die heutigen Gewitter in Südtirol fallen aber bei weitem nicht so extrem aus, wie in Norditalien oder in Österreich. Dort gibt es seit Tagen extreme Unwetter mit Sturmböen und sogar Tornados (Hier sehen Sie ein Video eines heftigen Unwetters). Badegäste flohen von den Stränden.„In der Poebene ist es deutlich schwüler als bei uns in Südtirol, daher fallen die Gewitter dort auch deutlich heftiger aus als bei uns“, so Peterlin.In den kommenden Tagen wird es in Südtirol wechselhaft bleiben. Und es kühlt deutlich ab, vor allem im Norden des Landes wird es relativ kühl werden.„Ab Mitte der Woche wird das Wetter dann stabiler, die Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt ab“, so Peterlin. Hitzewelle sei bis in den August hinein keine mehr in Sicht.