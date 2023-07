Südtirol in der Hitzewelle: 30 Grad und es wird noch heißer

Ab Mitte der Woche steigt die Gewitterneigung

Eine weitere Tropennacht liegt hinter dem Unterland: Die Temperaturen sind dort in der Nacht nicht unter 20 Grad gesunken.Die Hitzewelle hat Südtirol fest im Griff: Heute und morgen wird es sommerlich heiß – mit Temperaturen über 36 Grad, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin prognostiziert.Wer also noch die Gelegenheit dazu hat: ab ins Schwimmbad, auf die Alm oder in kühle Räume.„Heiße Luft strömt derzeit von Nordafrika übers Mittelmeer und erreicht in abgeschwächter Form auch Südtirol. Gestern reichten die Temperaturen bis 35 Grad Celsius, heute und morgen werden es 36 Grad oder knapp darüber“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Im Vormonat gab es bereits einen Tag, an dem die Quecksilbersäule auf 35 Grad Celsius geklettert ist, und zwar war dies der 26. Juni. Jetzt hält die Hitze aber 3 Tage lang an. „Deshalb kann man von der ersten Hitzewelle des Jahres sprechen“: Am morgigen Dienstag und am Mittwoch wird es zudem schwül. Auch ein Ende der Tropennächte ist nicht in Sicht.Die Hitzewelle dauert bis einschließlich morgen, „Mittwoch gehen die Temperaturen ganz leicht zurück und noch ein bisschen mehr Abkühlung gibt es am Donnerstag, zumindest vorübergehend“, weiß Peterlin.„Bis Dienstag hält sich die Gewitterneigung in Grenzen, es gibt höchstens einzelne. Ab Mitte der Woche werden diese dann häufiger, kräftiger und bringen die erwähnte leichte Abkühlung“, so Peterlin.