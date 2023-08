Südtirol: Nächste Woche wird es wieder heiß – Hochsommer kehrt zurück

Dieter Peterlin - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Derzeit ist es für die aktuelle Jahreszeit relativ kühl mit Werten um die 25 Grad. Das wird sich in ein paar Tagen aber wieder ändern. „Ab Mitte der nächsten Woche wird es in Südtirol um 10 Grad wärmer sein als derzeit", sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, zu STOL.Das heißt, dass wir ab Mittwoch wieder mit Höchstwerten um die 35 Grad oder mehr rechnen können in Südtirol. Bis dahin bleibt es relativ kühl und wechselhaft.Von den schweren Unwettern, die derzeit im Süden Österreichs wüten (Hier lesen Sie mehr dazu) und die in den kommenden Stunden auch Norditalien erreichen werden, bleibt Südtirol weitestgehend verschont, sagt Peterlin: „Es kommt zwar auch bei uns heute zu ein paar Gewittern, die sind aber bei weitem nicht so heftig wie in Kärnten oder in der Lombardei.